Умерла Галина Новожилова, актриса и радиоведущая. Фото: сайт Российского академического молодежного театра

Умерла Галина Новожилова, заслуженная артистка РСФСР, актриса и радиоведущая. Ее не стало на 99-м году жизни. Об этом в среду, 19 мая, сообщается на официальном сайте Российского академического молодежного театра, где актриса работала с 1945 по 2003 год.

- Сегодня ушла из жизни заслуженная артистка Галина Григорьевна Новожилова. Приносим свои соболезнования родным и близким. Светлая память!, - говорится в сообщении представителей театра.

Отмечается, что о времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Галина Новожилова родилась 28 ноября 1922 года. В Центральный детский театр она пришла в 1943 году сразу после того, как закончила Московскую театральную студию. В театре артистка служила до 2003 года, сыграв за эти годы свыше 60 ролей. После Галина Новожилова снималась в кино, а также была ведущей программ «С добрым утром!», «Пионерская зорька» на Всесоюзном радио.