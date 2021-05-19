Толстой назвал ЕГЭ «насилием над детьми» и «калькой с западных стандартов» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-спикер российской Государственной думы Петр Толстой назвал Единый государственный экзамен «насилием над детьми» и «калькой с западных стандартов». Такое мнение депутат выразил в своем Telegram-канале, комментируя результаты опроса, по которому почти две трети россиян выступили за отмену ЕГЭ.

Политик отметил, что такой экзамен, по его мнению, является неэффективной системой оценки знаний, которая вынуждает школьников тратить много лет на запоминание правильных ответов и заполнение бланков.

- Это необдуманная и тупая калька с западных стандартов образования. Люди, которые на практике сталкиваются с ЕГЭ и его последствиями, выступают против этого насилия над детьми и самой идеей образования. Когда-то мы были самой читающей нацией, покорившей космос. Чтобы снова стать успешными, мы должны пересмотреть свои подходы к образованию и перестать выпускать из школ недоучек, потакая «прогрессивным» трендам Запада, - подчеркнул Петр Толстой.

Как сообщал сайт kp.ru, по данным опроса сервиса SuperJob, почти 70 процентов респондентов заявили, что отрицательно относятся к ЕГЭ и считают, что такую форму экзаменов необходимо отменить. Сторонников ЕГЭ среди опрошенных оказалось всего 16 процентов.