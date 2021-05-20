Лавров: Россия готова обсуждать с США любые вопросы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике Фото: REUTERS

Москва готова обсуждать с Вашингтоном любые вопросы – без исключения, однако для этого необходимо одно условие: диалог должен быть честным. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике.

- Наша позиция очень простая – мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это все будет честно, с фактами на столе и взаимоуважительной основе. Закон о дипломатии предполагают взаимность, - подчеркнул глава российского МИД.

Сергей Лавров согласился со словами Энтони Блинкена о том, что от состояния отношений между Москвой и Вашингтоном зависит состояние отношений в мире. Он отметил, что и президенты обеих стран «согласны в том, что мы должны сотрудничать там, где наши интересы совпадают».

- Но в первую очередь – по проблемам стратегической стабильности. И в этом смысле и Корейский полуостров и ситуация вокруг Иранской ядерной программы – те темы, по которым наши представители уже взаимодействуют, - продолжил он.

- И мы будем готовы разгрести завалы, которые остались от предыдущих администраций в вопросе функционирования дипломатических миссий в России и США, - подчеркнул Сергей Лавров.

В завершении своей речи глава МИД поблагодарил за встречу и выразил надежду на продуктивный диалог.