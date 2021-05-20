Бунт в гватемальской тюрьме: погибли не менее шести человек

В результате бунта в гватемальской тюрьме погибли шесть человек
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В среду, 19 мая, в одной из тюрем Гватемалы вспыхнул бунт заключенных, в результате погибли по меньшей мере шесть человек, сообщает газета Prensa Libre.
По данным издания, массовые беспорядки произошли в исправительном учреждении, расположенном гватемальском муниципалитете Кантель, а их причиной стало противостояние сидельцев из враждующих преступных группировок.Информацию о тюремном мятеже и жертвах на своей странице в Twitter подтвердила пожарная служба страны.
«По предварительным данным, сообщается о шести погибших», - цитирует издание сообщение службы.
Газета отмечает, что тюрьма, где случился бунт, переполнена: здание рассчитано 900 заключенных, однако в пенитенциарном учреждении содержатся более 2,25 тысячи осужденных.
Ранее сайт kp.ru писал о ЧП в другой гватемальской тюрьме, где взбунтовавшиеся арестанты взяли в заложники шесть охранников.