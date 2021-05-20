ФСИН предложила использовать заключенных на работах для трудовых мигрантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в России для работы в тех областях, куда сегодня приглашают трудовых мигрантов, уточнив, что на сегодняшний день 188 тысяч человек имеют право подать заявление на замену наказания на принудительные работы.

Глава ФСИН вспомнил, что накануне президент России Владимир Путин встречался с руководителями ближнеазиатских регионов и обсуждал, как наладить поток мигрантов для российских объектов, где не хватает рабочей силы. Однако, по его словам, с этой работой могут помочь заключенные.

«Мы реально можем предоставить рабочую силу. Это будет не ГУЛАГ … человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплат», - заявил глава ФСИН, обратившись к омбудсменам с просьбой «поднять эту тему» в каждом регионе.

Калашников заявил, что к 2021 году число заключенных в России сократилось до 483 тысяч человек. Кроме того, в прошлом году средняя зарплата осужденных была поднята более чем на 11 процентов.