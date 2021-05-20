Умер Александр Привалов, первый в истории биатлона бронзовый олимпийский призер. Фото: Сборная России по биатлону Фото: Facebook

В возрасте 87 лет ушел из жизни советский и российский тренер по биатлону Александр Привалов. О его смерти сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.

«Скончался пионер отечественного и мирового биатлона, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, первый отечественный олимпийский призёр», - говорится в опубликованном сообщении.

Как отметили в СБР, Привалов еще в начале месяца лег в больницу на плановое обследование, но был выписан 17 мая, однако вечером того же дня он перестал отвечать на телефонные звонки. Уточняется, что в тот день все родственники были за городом, и вскрыть дверь квартиры стало возможным только вечером в среду, 19 мая.

«Подтвердились самые страшные опасения. Сердце великого спортсмена, тренера и подвижника биатлона перестало биться на 88-м году жизни», - заявили в СБР.

Александр Привалов в качестве биатлониста получил бронзу в индивидуальной гонке на 20 километров на Олимпиаде 1960 года в американском Скво-Вэлли и серебро на Олимпийских играх 1964 года в этой же дисциплине. При этом на соревнованиях в США биатлон впервые был включен в программу зимних Олимпийских игр.

В период с 1966 по 1991 год Привалов был старшим и главным тренером мужской сборной Советского Союза, а в 1994 года он занимал пост старшего тренера женской сборной России.