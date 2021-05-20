В Индии два штата объявили об эпидемии «черной плесени» Фото: REUTERS

Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза - грибковое заболевание, более известное как «черная плесень», которая чаще всего поражает переболевших коронавирусной инфекцией.

Как передает The Indian Express, первыми об эпидемии «черной плесени» объявили в штате Раджастан. Уведомление об этом подписал главный министр здравоохранения штата Ахил Аророй.

На сегодняшний день в этом штате насчитывают около 100 пациентов с мукормикозом. Уточняется, что для их лечения в больнице Савай Ман Сингха сделано специальное отделение, а большинство заразившихся проживали в районе города Джайпур.

Позже об эпидемии сообщил глава Минздрава штата Телангана Сриниваса Рао.

Вспышку «черной плесени» зафиксировали в Индии в начале этого месяца. Чаще всего это грибковое заболевание выявляют у больных коронавирусом, а также у тех, кто недавно выздоровел. Заболевание распространяется не только на территории Индии, но встречается во всех странах.

Напомним, ранее Индия устанавливала рекорды по количеству заболевших коронавирусом и умерших от этого вируса. Как писал сайт kp.ru, больницы страны переполнены заболевшими, которым не хватает медицинского кислорода и коек. Тела погибших сжигают прямо на улицах.