МВД может продлить пребывание незаконным мигрантам при отсутствии сообщения с их странами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел РФ может до 90 дней продлить срок пребывания в России незаконным мигрантам, с чьими странами из-за пандемии коронавируса было приостановлено транспортное сообщение.

Как передает ТАСС в заявлении пресс-центра ведомства отмечают, что гражданам государств, с которыми не из-за коронавируса возобновлено транспортное сообщение, незаконно пребывающим на территории России, для урегулирования правового положения в стране следует обратиться с «мотивированным заявлением в произвольной форме».

Заявление необходимо принести в подразделение по вопросам миграции территориального органа Министерства внутренних дел России по месту фактического пребывания, «где может быть рассмотрен вопрос о продлении срока временного пребывания до 90 дней».

По данным МВД, с марта 2020 года из России по окончании срока пребывания не выехало примерно 1,6 млн мигрантов, а принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тысяч человек.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что российские власти делают все, чтобы приезжающие в нашу страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. По его словам, сегодня в стране не хватает «рабочих рук» в целых отраслях экономики.