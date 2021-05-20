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Здоровье20 мая 2021 11:27

Мурашко: "Спутник Лайт" может поступить в гражданский оборот через три недели

Эффективность вакцины составляет 79,4%
Анастасия РЫШКОВА
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"Спутник Лайт" может поступить в гражданский оборот через три недели.

"Спутник Лайт" может поступить в гражданский оборот через три недели.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил 20 мая, что российская вакцина для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот через три недели.

"Три недели", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос журналистов, когда вакцина "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот.

Напомним, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" была разработанна и зарегистрирована в России в начале мая учеными центра имени Гамалеи. Ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих препаратов, требующих две прививки. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент зарегистрированной ранее вакцины "Спутник V". По данным ученых, вакцина эффективна против всех новых штаммов коронавирусной инфекции. Врачи не зафиксировали серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт".

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