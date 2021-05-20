Депутат Гутенев прокомментировал предложение ФСИН использовать заключенных вместо трудовых мигрантов

В Госдуме оценили предложение использовать заключенных вместо трудовых мигрантов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил предложение главы ФСИН активнее использовать заключенных на работах, где задействованы трудовые мигранты.

«Я всячески приветствую, чтобы у заключённых была добровольная возможность работать и получать за это достаточно приличное вознаграждение, а не символичное, демонстрировать то, что они встали на путь исправления, и иметь возможность условно-досрочно освободиться. То есть с этой точки зрения я, конечно, поддерживаю позицию руководителя ФСИН», — цитирует депутата RT.

При этом политик добавил, что бизнесу важно вкладываться в современные технологии и открывать высокотехнологичные вакансии для больше продуктивности производства. А вот справятся ли мигранты или заключенные с такими узкопрофильными должностями, сказать сложно.

«Я считаю, что привлечение как мигрантов, так и людей, пребывающих в местах лишения свободы, тянет за собой риск дальнейшего отсутствия мотивации для бизнеса по внедрению современных технологий», — отметил Владимир Гутенев.

Политик также добавил, что было бы правильно продолжать создавать и развивать самодостаточные и самоокупаемые производства внутри системы ФСИН.

Напомним, директор ФСИН Александр Калашников выступил с инициативой задействовать заключенных на тех работах, на которые привлекаются трудовые мигранты. Он добавил, что осужденных могли бы привлекать к работе на крупных объектах в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и на Байкало-Амурской магистрали, передает Пятый канал.

Ранее Калашников сообщил, что число заключенных в России за последние 10 лет снизилось почти в два раза и достигло показателя 483 тысяч человек, передает телеканал «360».