Зеленский заявил о начале переговоров по организации встречи с Путиным

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале контактов между офисом украинского лидера и представителями главы России о встрече лидеров двух государств.

«Начат, скажу вам так, откровенно, начат разговор между офисом президента Украины и РФ (об организации такой встречи дух лидеров)», - заявил украинский лидер в ходе пресс-конференции по случаю второй годовщины вступления в должность президента.

Напомним, президент Украины в своем видеообращении предложил российскому коллеге встретиться «в любой точке Донбасса» для обсуждения мира в регионе. Российский лидер в свою очередь отметил, что для начала Киев должен обсудить этот вопрос с представителями ДНР и ЛНР. Позднее Путин пригласил Зеленского для переговоров в Москву, но в Раде отметили, что такой вариант был бы неприемлем. Позже глава незалежной назвал Ватикан идеальным местом для такой.