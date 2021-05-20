Минюст предложил автоматически списывать с автовладельцев штрафы за нарушения ПДД Фото: Евгения ГУСЕВА

Необходимо ввести упрощенный порядок взыскания с автомобилистов штрафов путем автоматического снятия соответствующей суммы средств с банковского счета в случаях фиксации нарушения дорожными фото- видеокамерами. Такое предложения выдвинуло Министерство юстиций России.

«Совершенствованию порядка принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения может способствовать переход к электронному механизму исполнения такой категории исполнительных документов», - заявил заместитель главы ведомства Евгений Забарчук.

Как отметил замминистра, в ходе работы предлагают проработать упрощение порядка исполнения требования о взыскании средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения. Отмечается, что указанные требования необходимо исполнять в пределах установленного законодательством срока давности исполнения.