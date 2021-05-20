Кремль подтвердил контакты по подготовке возможной встречи Путина и Зеленского

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил контакты по подготовке возможной встречи президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако отметил, что "процесс идет непросто" и никаких сроков нет.

«Действительно, контакты ведутся. С нашей стороны мой коллега Дмитрий Козак принимает в них участие. Действительно, есть наброски возможных тем обсуждения. Процесс идет непросто», - заявил представитель Кремля, по словам которого на сегодняшний день можно наблюдать только «наброски широкими мазками, скорее, концептуальные, а не предметные гипотетической повестки дня гипотетической встречи».

Напомним, Зеленский в своем видеообращении предложил Путину встретиться «в любой точке Донбасса» для обсуждения мира в регионе. Президент России в свою очередь заявил, что для начала Киев должен обсудить этот вопрос с представителями ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер пригласил украинского коллегу для переговоров в Москву, но в Раде отметили, что такой вариант был бы неприемлем. Позже глава незалежной назвал Ватикан идеальным местом для такой.