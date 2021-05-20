В России предложили запретить упоминать в СМИ личные данные преступников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России предложили запретить упоминать в СМИ личные данные преступников. Инициатива принадлежит директору Института исследований проблем современной политики Антону Орлову.

Политолог уверен, что нововведение позволит предотвратить новые трагедии. Ведь зачастую люди, совершающие жестокость, пытаются таким образом привлечь к себе внимание, снискать популярность.

В качестве примера Орлов приводит события в Керчи в 2018 году и Казани в 2021 году.

Сразу после расстрелов в колледже и школе СМИ и социальные сети начали активно распространять информацию о личностях подозреваемых: их имена и фамилии, фотографии, иные данные, связанные с их жизнью. Этой славы и добивались преступники.

Свое обращение политолог направил на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Он просит оценить целесообразность введения в законодательство понятия «информационное забвение» для подобного рода преступников. Оно распространится на упоминание личной информации

- В том числе имени и фамилии совершившего массовое убийство, на распространение фото- и видеоматериалов с изображением преступника, — цитирует Rt текст обращения.

Политолог также предложил обязать соцсети оперативно ограничивать доступ к страницам предполагаемого преступника, которые были созданы до его попадания в поле зрения силовиков.

Стоит отметить, что события в казанской школе заставили задуматься и о проблеме оружия. Депутаты ужесточают контроль за владельцами оружия в России. В Государственную думу внесен проект с новыми понятиями и категориями.

Документ вводит медицинские противопоказания для владения — в частности, в документе указано, что владению оружием могут препятствовать медицинские противопоказания. Конкретный перечень болезней установит правительство РФ, сообщает газета "Известия".