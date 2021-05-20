В Иране родители известного кинорежиссера расчленили сына за отказ жениться Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Полиция Ирана задержала семейную пару за хладнокровное убийство собственного сына - известного режиссера Бабак Хоррамдин.

Как передает The Mirror, кинорежиссёр не так давно вернулся домой из Великобритании, где жил и работал последние десять лет. Родители сразу начали выяснять, почему их 47-летний сын до сих пор не женился и как он собирается устраивать свою жизнь дальше. Разговор перерос в большой конфликт.

Режиссёр ругался с отцом до тех пор, пока не получил удар ножом. Он погиб на месте, а родители решили расчленить тело собственного сына и вывезти останки в отдаленный район.

Части тела известного режиссера нашли случайно на окраине Тегерана. Отец и мать Хоррамдина сознались в убийстве сына. Впоследствии выяснились, что три года назад они убили собственную дочь, а чуть ранее расправились с зятем.