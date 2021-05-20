«Почта России» решила начать дистанционную продажу российских вин

«Почта России» готовится к запуску проекта по доставке российских вин через свои онлайн-ресурсы. Фото: Александр ГЛУЗ

«Почта России» готовится к запуску проекта по доставке российских вин через свои онлайн-ресурсы, концепция проекта нашла поддержку и Министерства финансов России, сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.

В настоящее время почтовый оператор включен в рабочую группу правительства, проект находится на стадии разработки технических параметров, рассказал замгендиректора «Почты России» Алексей Скатин. В компании отметили, что «Почта России» видится кабмину удобным партнером, поскольку располагает возможностью распознавания клиента посредством простой электронной подписи, и при заказе может узнать возраст заказчика алкогольной продукции.

«Почта России» предоставит платформу, объединяющую клиентов и производителей на базе логистической инфраструктуры и сети почтовых отделений. Инвестиции в создании платформы оцениваются в 5 миллиардов рублей: на эти средства планируется оборудовать площадки для формирования заказов, к каждой из которых будут подключены 800 почтовых отделений. Кроме того, будут разработаны различные мобильные решения.

Запуск проект в пилотном режиме намечен на июнь этого года в Московской области и Мордовии, в нем примут участие 25 крупнейших российских винных заводов, К 2005 году «Почта России» может заработать на платформе по доставке вин 100 миллиардов рублей при условии выполнения 140 тысяч заказов ежедневно. По задумке авторов концепции, производитель сможет оставлять себе 70% от стоимости заказа, клиент же будет экономить до 15% по сравнению с покупками алкоголя в розничных магазинах.