Северная Македония выразила надежду на сохранение отношений с Россией после высылки дипломата

Власти Северной Македонии надеются, что высылка дипломата не повлияет на отношения с РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северная Македония надеется, что отношения с Москвой после высылки российского дипломата не изменятся, заявил министр иностранных дел балканской республики Буяр Османи, передает ТАСС.

Напомним, 19 мая Северная Македония приняла решение о высылке российского дипломата, которого в республике объявили персоной нон грата. Причины высылки внешнеполитическое ведомство раскрывать не стало.

Министерство иностранных дел России пообещало принять ответные меры на высылку российского дипломата из Северной Македонии, а также осуждает подобные действия республики.

Как писал сайт kp.ru, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заверил, что на подобный недружественный шаг со стороны Северной Македонии обязательно последуют ответные меры. По его мнению, предположил, что на высылку российского дипломата республика решилась, чтобы «понравиться Евросоюзу».