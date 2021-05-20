Зеленский в День вышиванки надел русскую косоворотку и поздравил украинцев. Фото: скриншот из соцсети Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки в своем аккаунте в Instagram. Но некоторым подписчикам, при внимательном рассмотрении фото, показалось странным, что президент Украины надел в такой праздник русскую косоворотку.

«Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!» — написал Зеленский.

Пользователи социальной сети тут же отреагировали на недостоверность в национальной одежде.

«А почему наша гордость — русская косоворотка?» — спросил пользователь под именем Тарас Махно в комментариях.

После этого среди юзеров сети началась настоящая дискуссия, зачем Зеленский надел русскую национальную одежду и поздравил в ней украинцев.

Напомним, что 21 мая на Украине отмечается День вышиванки. Таким образом украинцы подчеркивают уважение к своей культуре и своим традициям.