Пожар произошел на нефтебазе в Коломне Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожар произошел на нефтяной базе в Коломне: в здании загорелся резервуар объемом в одну тысячу кубических метров. Об том в четверг, 20 мая, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на информацию экстренных служб региона.

- В Канатном проезде в Коломне на нефтебазе загорелся во время технических работ пустой резервуар объемом в одну тысячу кубических метров. В 17:15 было ликвидировано открытое горение. Пострадавших в результате инцидента нет, - говорится в сообщении издания.

На официальном сайте МЧС по Московской области сообщается, что в 16:35 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Коломна в доме номер один по Канатному проезду. Площадь возгорания в настоящее время уточняется, для его тушения привлекли две единицы техники и семь пожарных.