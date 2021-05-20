Сенатор назвал «сотрясением воздуха» слова Зеленского о референдуме в Донбассе Фото: REUTERS

Сенатор Андрей Климов оценил заявление Владимира Зеленского о всеукраинском референдуме. Это, по мнению главы Украины, поможет решить острую проблему в Донбассе.

Сенатор уверен, что словами не последует конкретных шагов. Слова Владимира Зеленского Климов называет «сотрясанием воздуха», так как слишком много неясного в этом заявлении.

Например, где и как Зеленский намерен провести референдум. Будет ли голосовать вся Украина или только ДНР и ЛНР? Как будет проведено само голосование. Последний вопрос самый важный. Ведь нужно понимать, как будет сформулирован основной вопрос и кому он адресован.

- До этого все, что говорил Зеленский – это пиар-акции. Я могу дать ему совет: надо просто выполнять минские соглашения, не надо ничего изобретать, там все написано, они одобрены ООН. Пока для меня его слова – это сотрясение воздуха, - отметил сенатор в беседе с Life.ru.

В свою очередь научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин заявил, что данная идея неконструктивна.

- То, что Зеленский хоронит минский переговорный процесс, нормандскую группу, — это понятно... Вместе с этим непонятным становится, что это за подпольные планы вырабатывает Киев. То они выступают за включение новых акторов в переговорный процесс, то формат не нравится, - отметил политолог в беседе с RT.