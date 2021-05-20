Минкульт Украины внес трех российских актеров в «черный список»

Российские актеры Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова включены в «черный список» по требованию СБУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские актеры Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова включены министерством культуры и информационной политики Украины в «черный список» по требованию Совета национальной безопасности и обороны Службы безопасности страны.

Как заявили в СБУ, артисты являются угрозой национальной безопасности республики, они были включены в «черный список» автоматически, поскольку Минкульт Украины не имеет полномочий решать, кого в него вносить, отмечается на сайте ведомства.

«Черный список» артистов был представлен украинским Минкультом в 2015 году. В число «представляющих угрозу нацбезопасности» попали певцы Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, певица Валерия и Юлия Чичерина. В прошлом месяцев, как сообщал сайт KP.ru, в список включили рэпера Моргенштерна.

Внесение артистов в «черный список» Минкульта Украины означает запрет на показ концертов, передач, фильмов и сериалов по украинскому телевидению с их участием, а также запрет въезда на территорию страны.