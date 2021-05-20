Немецкий политик заявил, что третья мировая война пройдет в киберпространстве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии и бывший еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер заявил, что третья мировой война пройдет без танков и артиллерии – она состоится в киберпространстве. Такое мнение он выразил в четверг, 20 мая, в интервью газете Handelsblatt.

- Могу сказать наверняка: третья мировая война будет происходить не на суше, в воде или в воздухе, а виртуально в киберпространстве — без танков и грохота пушек. В пример можно привести некоторые крупные кибератаки, которые произошли в последнее время, например, взлом компьютера канцлера Германии Ангелы Меркель, или нападения на американские компании Colonial Pipeline и Solarwinds, - объяснил политик.

Гюнтер Эттингер назвал крупнейшими странами, владеющими мощными киберсилами, Россию, Соединенные Штаты, КНР, Израиль и Иран. Властям Германии он порекомендовал сосредоточиться на усилении киберзащиты, поскольку сейчас государства значительно отстает от своих конкурентов в данной области.

Немецкий политик также раскритиковал политику Европейского союза в отношении киберзащиты, отметив, что на период с текущего по 2027 годы ЕС выдел на защиту киберпространства всего 1,5 миллиарда евро.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о необходимости согласования правила поведения в киберпространстве, так как в нем много угроз для суверенитета разных государств.