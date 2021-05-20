Жителей Лас-Вегаса решили привлекать к вакцинации от коронавируса с помощью стриптиз-клуба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жителей Лас-Вегаса решили привлекать к вакцинации от коронавирусной инфекции с помощью стриптиз-клуба. Об этом в четверг, 20 мая, пишет издание Insider.

У входа в один из местных клубов Hustler разместил у себя временный пункт вакцинации от коронавируса. Руководство клуба предоставляет привитым от инфекции посетителям отдельные привилегии.

Вакцинированным клиентами заведение бесплатно выдает специальную платиновую членскую карту, бутылку алкогольного напитка, а также предоставляет танцы «привитого работника индустрии развлечений» и иные бонусы.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Таиланде граждан на вакцинацию от коронавируса заманивают совсем другим способом: с помощью золота и коров. В провинции Чиангмай местные жители могут получить золото и животное, если добровольно сделают прививку. При этом корову может получить только один счастливчик в неделю.