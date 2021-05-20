Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в России остается стабильной, продление майских выходных позволило избежать роста заболеваемости в стране. Об этом в четверг, 20 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- В настоящее время ситуация по коронавирусу остается стабильной. Решение о праздниках в мае без перерыва позволило нам не допустить роста числа зараженных, не изменить вот эту стабильность ситуации, - отметила она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Руководитель ведомства отметила также, что создаваемый в России «Санитарный щит» призван помочь преодолевать любую эпидемию без локдауна. Анна Попова объяснила, что власти страны ставят перед собой задачу не допустить, чтобы другие инфекции нанесли такой же ущерб, как коронавирус в минувшем году, а также исключить риски для людей и экономики.

Ранее бывший главный санитарный врач страны говорила, что главной задачей государства в настоящее время является при возникновении пандемии сделать все возможное, чтобы не вводить локдаун.