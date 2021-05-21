Биолог объяснил, как комары выбирают свою жертву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский объяснил, от чего зависит привлекательность людей для комаров и как надоедливые насекомые выбирают свою жертву.

Эксперт опроверг расхожее мнение о том, что комары летят на определенную группу человеческой крови. По его словам, для них важны совсем другие параметры.

- Для комаров большое значение имеет исходящий от человека запах или тепло. Есть много полумифических рассказов, что люди с какой-то группой крови привлекают насекомых, однако на самом деле все несколько проще. Если человек активно потеет, то комарам его легче отыскать, - отметил Вадим Марьинский в интервью радио Sputnik в пятницу, 21 мая.

Биолог объяснил, что комары чаще всего выбирают людей, которые сильно вспотели, однако это не значит, что они обходят вниманием всех остальных. По словам эксперта, прилетая к группе людей, комары далеко не так разборчивы: нельзя исключать, что у них есть предпочтения, но когда люди в группе, то предпочтения не настолько ярко выражены.