Изобретатель Илон Маск рассказал, как бы использовал машину времени.

- Если бы у меня была машина времени? Хм. Я думаю, что важно читать много не только документальные книги, но и художественные, научную фантастику. Это - повышает наш потенциал. Если вы хотите развивать инновации, то важно понять множественные научные сферы, переносить что-то, и тогда получится что-то третье, чего не существовало ранее. И тогда люди в этих дисциплинах могут не понимать, ибо они узкие специалисты. Важно - комбинировать знания из разных сфер, - сказал Маск.

Также миллиардер напомнил о вкладе советских ученых в освоение космоса и о том, что в ближайшем будущем Марс может стать планетой для людей.