Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика21 мая 2021 11:35

Россия введет с 1 июля 2021 новые пошлины на вывоз древесины

Правительство надеется с их помощью сдержать рост цен на лесоматериалы
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Владимир Путин поручил проработать более широкие ограничения на вывоз леса.

Владимир Путин поручил проработать более широкие ограничения на вывоз леса.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 1 июля в России начнут взимать новые пошлины на вывоз древесины. Они распространятся на лесоматериалы с уровнем влажности выше 22%, сообщается на сайте российского правительства.

Уточняется, что для хвойных пород и дуба пошлина составит 10%, но не меньше 13 и 15 евро за куб соответственно. Аналогичная ставка будет действовать для бука и ясеня, однако для них пошлина составит не менее 50 евро за куб (ранее 10 и 12 евро соответственно).

Как отмечают в кабмине, распределение по уровню влажности позволит отделить слабо обработанные лесоматериалы от древесины, прошедшей камерную сушку, которая существенно дороже. Новые пошлины вводятся до конца этого года, с их помощью правительство намерено ограничить экспорт необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, а также регулировать цены и заставить бизнес сосредоточиться на производстве высококачественной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать более широкие ограничения на вывоз леса.

Как писал сайт KP.ru, в марте в Иркутской области выявили контрабанду леса в Китай на сумму более 1 млрд рублей.