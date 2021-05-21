Захарова: агрессивная риторика Запада в преддверии выборов в Молдавии возрастает

Официальный представитель МИД Мария Захарова Фото: REUTERS

Россия обеспокоена нарастающей агрессивной риторикой Запада в преддверии выборов в парламент Молдавии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат обратила внимание на недавнее выступление главы делегации Европейского союза в Молдавии Петера Михалко, раскритиковавшего власти республики.

«По мере приближения даты внеочередных парламентских выборов в Молдавии…агрессивная риторика у западных представителей лишь набирает обороты», – заявила она.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия выступает за равноправные и дружественные отношения с Молдавией по принципу невмешательства во внутренние дела. Со своей стороны Москва призывает Евросоюз и США соблюдать эти принципы и перестать оказывать влияние на внутриполитические процессы в Молдавии, заявила дипломат.

Как писал сайт KP.ru, в конце апреля президент Молдавии Майя Санду распустила парламент и назначила новые выборы на 11 июля 2021 года.