Роспотребнадзор проверит влияние антистресс-игрушек на детей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор поручил проверить влияние антистресс-игрушек на детей. Об этом в пятницу, 21 мая, говорится на официальном сайте ведомства.

Специалисты службы отметили, что такие игрушки использовались для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами.

- Стереотипное поведение, например, желание издавать щелкающие звуки, повторять какие-либо монотонные движения, сжимать и разжимать что-либо, зачастую возникает в состоянии стресса в качестве неосознанной реакции на неблагоприятные факторы и раздражители. Указанные игрушки позволяют снизить напряжение, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Проверку ведомство поручило провести своим научно-исследовательским институтам. Роспотребнадзор посоветовал обращать внимание на маркировку и запах игрушки при покупке.

Отмечается, что в последнее время набирают популярность антистресс-игрушки поп-ит и симп-димпл, которые представляют собой пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем, а также синтетические сквиши, после нажатия принимающие прежнюю форму.