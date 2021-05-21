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В мире21 мая 2021 13:14

В ЕС с 1 июля будут действовать три вида ковид-паспортов

Европейцам будут доступны документы о прохождении вакцинации, тестирования на COVID-19 и выздоровлении
Абдулла ШАКИРОВ
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C 1 июля на территории Европы будут действовать три вида коронавирусных сертификатов.

C 1 июля на территории Европы будут действовать три вида коронавирусных сертификатов.

Фото: REUTERS

Комиссар по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретон на брифинге сообщил, что с 1 июля на территории объединения будут действовать три вида коронавирусных сертификатов.

Документы будут подтверждать прохождение вакцинации, тестирование на коронавирус и выздоровление от COVID-19.

Сайт KP.ru рассказывал, что страны Евросоюза не пришли к соглашению и намерены вводить разные форматы ковид-паспортов. В Еврокомиссии сообщали, что пилотный проект по тестированию технологии сертификатов будет запущен в нескольких странах.

В пятницу об открытии границ для всех привитых туристов с 7 июня 2021 объявила Испания.

Ранее государства Европейского союза достигли соглашения о разрешении въезда на территорию полностью вакцинированных туристов, однако речь идет только о вакцинах, которые одобрены ЕМА или специалистами ВОЗ.

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