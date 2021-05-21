Испания открывает границы для всех привитых туристов с 7 июня 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 7 июня текущего года Испания открывает границы для иностранных туристов из всех государств, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратами, одобренными Европейским регулятором или Всемирной организацией здравоохранения. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

- С 7 июня путешественники из всех государств, с которыми нет полной свободы передвижения, среди которых находится такая важная страна для нашего туристического сектора, как Соединенные Штаты, будут иметь возможность въезжать на территорию Испании, если у них есть сертификат о прививке от коронавирусной инфекции вакциной, одобренной EMA или ВОЗ

Как сообщал сайт Kp.ru, ранее государства Европейского союза достигли соглашения о разрешении въезда на территорию полностью вакцинированных туристов, однако речь идет только о вакцинах, которые одобрены ЕМА или специалистами ВОЗ.