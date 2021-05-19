Евросоюз достиг соглашения о разрешении на въезд полностью вакцинированных туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза достигли соглашения о разрешении въезда на территорию полностью вакцинированных туристов.

«Послы стран ЕС достигли соглашения о разрешении въезда полностью вакцинированных туристов на территорию Евросоюза из третьих стран», - приводит агентство Agence France-Presse (AFP) слова представителя Европейской комиссии, который отмтеил, что речь на данном этапе идет о вакцинах, получивших одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), и сейчас Совет Евросоюза должен одобрить эту рекомендацию, которая не носит обязательный характер.

Напомним, на сегодняшний день европейский регулятор одобрил для применения только четыре препарата: Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Как писал сайт kp.ru, сегодня Евросоюз проводит экспертизу разработанной в России вакцины «Спутник V», и одобрение ЕМА позволит привить против коронавируса около 50 миллионов европейцев. На сегодняшний день российский препарат уже получил одобрение для применения по ускоренной программе более чем в 60 странах мира.