Лавров назвал дипломатию «древнейшей профессией»

Умение договариваться – самое древнее искусство, считает глава российского МИД. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Дипломатию можно по праву назвать древнейшей профессией в мире, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на марафоне «Новое знание».

По словам главы МИД, дипломат обязан слушать собеседника, аргументировано отстаивать свою позицию и всегда держать себя в руках. Также среди качеств хорошего дипломата Лавров назвал знание минимум двух языков и эрудированность. Кроме того, считает министр, он должен «осознавать место своей страны в международных процессах».

«Дипломатия – это древнейшая профессия, а не что-то другое, потому что для всего остального, для любого контакта между людьми, надо договариваться», – высказал мнение Лавров.

Как писал сайт KP.ru, в ходе марафона «Новое знание» глава МИД сообщил об откровенном разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Лавров заявил, что Блинкен на переговорах в Рейкьявике не предоставил доказательств тех претензий, которые США выдвигают в адрес России.