Глава британской разведки обвинил Facebook в предоставлении террористам свободы действий

Введение Facebook сквозного шифрования в своих социальных сетях развяжет руки террористам, считает глава службы контрразведки Великобритании MI5 Кен Маккаллум. Фото: wikimedia.org

Введение Facebook сквозного шифрования в своих социальных сетях развяжет руки террористам, считает глава службы контрразведки Великобритании MI5 Кен Маккаллум.

В интервью радио The Times, Маккаллум высказал предположение, что таким образом Facebook предоставит террористам свободу действий – они смогут планировать атаки через мессенджеры, оставаясь при этом невидимыми для спецслужб, пишет Daily Mail.

Глава MI5 подчеркнул, что доступ к переписке в соцсетях необходим спецслужбам не для того, чтобы насаждать» государство наблюдения», а для выявления тех редких случаев, когда существует вероятность теракта или иного преступления большого масштаба.

Facebook намерена ввести сквозное шифрование для Facebook Messenger, Instagram Direct и других сервисов в 2022 году. Оно предполагает наличие доступа к сообщениям только у самих участников переписки.