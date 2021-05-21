Чемпионат мира наши начали с заброшенной шайбы в ворота Чехии. Фото: REUTERS

На чемпионате мира по хоккею 2021 в Риге завершился первый период первого для сборной России матча. Сегодня, 21 мая, команда Валерия Брагина играет против Чехии.

Первую для сборной России шайбу на этом турнире на 5-й минуте матча с Чехией забросил Антон бурдасов. 30-летний форвард впервые в жизни играет на чемпионате мира. И в твиттере сборной России описан гол довольно эмоционально:

- Антон! Мы говорим Бурдасов — вы говорите бросок. И это голевой! Первая шайба сборной России на ЧМ-2021. Как лазером прочертил, - отмечается в сообщении.

Однако же, чешская команда смогла отыграться довольно быстро. На 9-й минуте 28-летний форвард сборной Чехии Якоб Флек забросил ответную шайбу в ворота россиян. До конца первого периода голов зрители не увидели - перерыв наступил при счете 1:1 на табло. Через 15 минут поединок в Риге будет возобновлен.

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