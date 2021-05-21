Вице-премьер Чернышенко заверил, что детский кешбэк получат даже те, кто уже купил путевки на отдых

Программа детского туристического кешбэка стартует с 25 мая Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объяснил, будут ли выплачивать кешбэк за детский отдых тем, кто приобрел путевки до вступления в действие данной программы.

На проблему обратил внимание глава государства Владимир Путин. Он поручил разобраться в ситуации и решить вопрос теми, кто приобрел путевки в первую смену в оздоровительные лагеря.

Дмитрий Чернышенко отметил, что правительство ищет способы компенсировать родителям затраченные средства.

Чиновник отметил, что обещанный кешбэк получат все россияне, даже те, кто уже приобрел путевку. В том числе, если оплата была проведена не по карте «Мир».

- Не волнуйтесь, президент поручил, поэтому всем, кто купил путевки, будут найдены способы компенсации, — заявил Чернышенко Life.ru.

Официально программа детского туристического кешбэка стартует 25 мая. ей могут воспользоваться более 350 тысяч российских семей. Родителям вернут половину стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Программа продлится до 15 сентября, сообщает телеканал "360".