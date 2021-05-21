Киселев: комик Зеленский — диктатор, и это уже не роль

Дмитрий Киселев заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский — диктатор, и это уже не роль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал продление украинских санкций против российских СМИ.

- Зеленский подтвердил свое неприятие свободы слова. Санкции бессмысленны и смехотворны в условиях свободного интернета, где мы говорим, что хотим, и где аудитория свидетельствует, что наша позиция востребована на Украине, — приводит слова Киселева РИА Новости.

Он добавил, что эти санкции ограничивают не столько Россию, сколько самого Зеленского. Журналист отметил, что "комик Зеленский — диктатор, и это уже не роль".

В пятницу, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности страны продлить санкции в отношении российских СМИ. В список входят ТНТ, ВГТРК, "Звезда", Первый канал, НТВ, МИА "Россия сегодня" и другие. Кроме того, под санкции попали главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник, глава Крыма Сергей Аксенов, а также ряд граждан России.