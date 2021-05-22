У штаб-квартиры НАТО третий день идет войсковая операция по поимке "Бельгийского Рэмбо"

В Брюсселе силовики трех стран развернули войсковую операцию для поимки "Бельгийского Рэмбо".

46-летний военнослужащий Юрген Конингс, которого местные СМИ сравнили с персонажем Сталлоне, считается крайне опасным. мужчина опытный снайпер и инструктор, дезертировал из части в минувший понедельник. С собой он взял четыре противотанковых гранатомета, пулемет и пистолет.

До этого он угрожал в соцсетях главному бельгийскому вирусологу, где возмущался из-за введенных мер для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет France24.