Во всех роликах на YouTube с 1 июня 2021 года появится реклама

Руководство видеохостинга YouTube объявило, что с 1 июня 2021 года во всех роликах появится реклама. Таком образом сервис намерен монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерской программе. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

- Вы предоставляете YouTube право монетизировать свой контент в сервисе. Это соглашение не дает вам права на какие-либо выплаты. Начиная с 1 июня 2021 года любые платежи, которые вы можете получить от YouTube <...> будут рассматриваться как роялти, - сообщается в блоге.