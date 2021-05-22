На Украине заявили о потере "огромной форы" в газовой отрасли

Украинские журналисты заявили о потере "огромной формы" в газовой отрасли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина, имевшая "огромную фору" перед другими странами мира для создания собственного газового хаба в виде подземных газохранилищ и крупнейшей газотранспортной системы, заходит в газовый тупик. Об этом пишет издание "Главред".

Как отмечается в статье, сейчас газовыми хабами становятся Польша, Турция и Германия, хотя они не имели на это никаких шансов.

Журналисты считают, что создать хаб на Украине вполне реально. Для этого авторы предлагают в досудебной порядке завершить спор с Газпромом и привлечь к реорганизации Нафтогаза операторов из ЕС. Тогда российский трубопровод "Северный поток – 2" могла бы ждать участь недогруженного "Турецкого потока".

Ранее Киев предложил "Газпрому" увеличить объем транзита газа в Европу, сообщив о готовности предоставить для этого дополнительные мощности. С такой инициативой выступил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.