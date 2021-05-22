Джо Байден и Мун Чжэ Ин обсудили избавление Корейского полуострова от ядерной угрозы Фото: REUTERS

Президенты США и Республики Корея Джо Байден и Мун Чжэ Ин выразили свою полную приверженность избавлению Корейского полуострова от ядерной угрозы.

- Мы подтверждаем нашу общую убежденность в том, что дипломатия и диалог, основанные на предыдущих межкорейских обязательствах и американо-северокорейских обязательствах, таких как Пханмунджомская декларация 2018 года и Сингапурское совместное заявление, необходимы для достижения полной денуклеаризации и установления постоянного мира на Корейском полуострове, — говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

Также Байден выразил готовность оказывать помощь отношениям между двумя Кореями и улучшать ситуацию с правами человека в КНДР. Кроме того, американский президент пообещал оказывать гуманитарную помощь нуждающимся в Северной Корее.

Ранее выступая перед членами правящей Трудовой партии КНДР во время крупной политической конференции в Пхеньяне, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна столкнулась с самой тяжелой ситуацией за последние годы. Лидер Северной Кореи призвал членов партии к максимально активному выполнению решений партсъезда, прошедшего в январе этого года, а также подверг серьезной критике секретарей первичных ячеек.