Китайский марсоход "Чжужун" приступил к исследованию Марса

Китайский марсоход начал исследование Марса. Фото: CNSA

Марсоход "Чжужун" успешно сошел с посадочной платформы и приступил к исследованию Марса. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление.

- Марсоход "Чжужун" успешно покинул посадочную платформу, достиг поверхности Марса и приступил к исследованию, — говорится в сообщении.

Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" примарсилась на Красную планету 15 мая, что стало первой посадкой космического аппарата китайского производства на Марсе. Входящий в ее состав марсоход займет исследованием грунта, ионосферы и климата планеты. Аппарат будет работать в течение 92 земных суток.

Ранее появилась информация, что огромная часть китайской ракеты, которая доставила на орбиту Земли китайскую космическую станцию "Тяньхе", неконтролируемо падает обратно на Землю и может совершить падение в неизвестную точку. Сама ракета справилась успешно, но ее часть вышла на неправильную орбиту.