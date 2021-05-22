Путин: Россия — страна уникальных возможностей для талантливой молодежи

Владимир Путин заявил, что Россия — страна уникальных возможностей для талантливой молодежи Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия является страной с уникальными возможностями для талантливой молодежи. Об этом он сказал во время марафона "Новое знание".

- Для активного, талантливого человека Россия - страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное - это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед, — сказал Путин.

Он добавил, что опыт и пример спикеров марафона, среди которых есть первые лица госструктур и крупных компаний — это лучшая мотивация для молодежи получать знания и расширять кругозор.

Ранее Владимир Путин назвал приоритетом властей развитие спорта и создание условий для активной жизни каждого человека в стране. Президент подчеркнул, что многое делается для развития спортивной инфраструктуры. В рамках нацпроектов этому посвящен целый раздел, так, в городах России строят новые ФОКи и устанавливают уличные спортивные площадки.