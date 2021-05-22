В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах

Минобрнауки призвало усилить воспитательную и психологическую работу в школах Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства высшего образования и науки РФ Денис Аширов заявил, что в российских учебных заведениях требуется усилить воспитательную и психологическую работу после стрельбы в казанской школе.

- Сейчас я точно знаю, что министерство просвещения вводит отдельный институт советников, который работает в школах и будет в том числе занимается этими вопросами. Должен быть комплексный подход к той работе, которая должна вестись, чтобы таких трагедий больше не случилось, сейчас его надо усилить, — сказал Аширов.

Он добавил, что любые события дают толчки изменениям, которые нужно сделать.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью. Ильназа Галявиева поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду и готовят к отправке в институт им. Сербского (Москва), где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.