Росрыболовство не прогнозирует дефицита икры в России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты Росрыболовства не прогнозирует дефицита икры в государстве. Грядущая лососевая путина позволит обеспечить российский рынок достаточным запасом продукции. Об этом в субботу, 22 мая, сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя рост цен на красную икру в стране.

- На рынке в России не предвидится дефицита красной икры, поскольку предстоящая лососевая путина этого года, которая стартует 1 июня, сможет насытить рынок достаточным запасом свежей икры тихоокеанских лососей, - говорится в сообщении Росрыболовства, которое цитирует издание РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России красная икра подорожала на треть и достигла максимума за последнее десятилетие. По информации Росстата, стоимость красной икры в апреле текущего года составила 4698 рублей за килограмм, а это больше уровня 2020 года почти на 30 процентов.