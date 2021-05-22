Россия побеждает британцев 4:1. Фото: REUTERS

Хоккеисты сборной России завершили успешно первый период матча чемпионата мира 2021. Наши побеждают британцев со счетом 4:1. Для команды Валерия Брагина этот матч - второй на турнире в Латвии. Накануне уже была победа над Чехией 4:3, а сегодня - более простой соперник.

Четыре шайбы в старовом периоде уместились у наших в пять минут. Отличились Бурдасов (5), Григоренко (7), Бурдасов снова (9) и Толчинский (10). Затем же запал наших чуть упал. И поэтому британцы смогли реализовать большинство. На 18-й минуте Кирк сделал счет 4:1. Команды ушли на 15-минутный перерыв после этого броска.

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