МИД Украины выдвинул условие возобновления поставок воды в Крым Фото: Дмитрий СТЕШИН

Восстановление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после «демилитаризации и деоккупации» полуострова. Об этом в субботу, 22 мая, заявил официальный представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.

Напомним, недавно замглавы департамента информации и печати российского МИД Илья Тимохов сказал, что попытки властей Украины наказать жителей Крыма водной блокадой способствуют росту напряженности и могут привести к гуманитарной катастрофе.

- В Крыму достаточно водных ресурсов для бытового пользования. Обострилась проблема из-за массированной милитаризации полуострова. Всю воду на полуострове потратили российские военные. По нормам международного права теперь обеспечивать полуостров водой должна Россия, - заявил пресс-секретарь МИД Украины в комментарии «Укринформу».

При этом Олег Николенко не стал упоминать об ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала.

Ранее Северо-Крымский канал обеспечивал до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде. Значительная часть этой воды шла на нужды сельского хозяйства. После воссоединения полуострова с Россией украинская сторона перекрыла подачу воды в Крым. Вопрос водоснабжения решался за счет подземных источников и водохранилищ, но за последний год они значительно обмелели из-за малого количества осадков.

Российское правительство уже подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. На решение проблемы власти России направили около 50 миллиардов рублей.