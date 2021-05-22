В Роттердаме стартовал финал «Евровидения»

Финал «Евровидения» стартовал в Роттердаме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роттердаме в эту субботу, 22 мая, стартовал финал 65-го конкурса «Евровидение». Участниками финала стали представители 26 государств мира.

В соответствии с жеребьевкой международного песенного конкурса певица Манижа, которая представляет Россия, будет выступать под пятым номером. Глашатаем от России стала серебряный призер Евровидения от 2015 года российская исполнительница Полина Гагарина. Перед Манижей на конкурсе выступят представители Кипра, Албании, Израиля и Бельгии.

Посмотреть прямую онлайн-трансляцию финала Евровидения текущего года можно на сайте kp.ru.

Как сообщалось ранее, в ночь с 18 на 19 мая в Роттердаме прошел первый полуфинал международного конкурса, участниками которого стали 16 музыкантов. Только десять из них получили заветную путевку в финал Евровидения, в том числе Манижа, выступившая со своей песней Russian Woman под третьим номером. Второй полуфинал конкурса состоялся 20 мая.