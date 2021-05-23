Число погибших при горном забеге в Китае увеличилось до 20 Фото: REUTERS

Общее число погибших во время ультрамарафона на северо-западе Катая в провинции Ганьсу увеличилось до 20 человек. Об этом сообщает газета Global Times.

По данным издания, по состоянию на 08:00 (03:00 мск) еще один человек числится без вести пропавшим, а восемь участников горного забега получили легкие травмы.

До этого сообщалось, что 16 человек погибли и пятеро пропали без вести в Китае из-за непогоды во время проведения ультрамарафона.