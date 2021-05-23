Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире23 мая 2021 5:37

Число погибших при горном забеге в Китае увеличилось до 20

Ранее было известно только о 16 жертвах
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Число погибших при горном забеге в Китае увеличилось до 20

Число погибших при горном забеге в Китае увеличилось до 20

Фото: REUTERS

Общее число погибших во время ультрамарафона на северо-западе Катая в провинции Ганьсу увеличилось до 20 человек. Об этом сообщает газета Global Times.

По данным издания, по состоянию на 08:00 (03:00 мск) еще один человек числится без вести пропавшим, а восемь участников горного забега получили легкие травмы.

До этого сообщалось, что 16 человек погибли и пятеро пропали без вести в Китае из-за непогоды во время проведения ультрамарафона.