Россиянам рассказали о неизбежной утечке биометрических данных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты в сфере информационной безопасности полагают, что утечка биометрических данных возможна, и в связи с этим считают, что использование таких данных должно быть в качестве дополнительного, а не основного фактора защиты.

По мнению основателя и генерального директора Qrator Labs Александра Лямина, подвергать биометрические данные киберугрозам является огромным риском. Он заявляет, что однажды скомпрометированная биометрическая информация компрометируется навсегда, и именно требования к защите подобной информации должны быть максимальными.

«Абсолютно любые данные сегодня могут быть украдены, и утечка биометрической информации - это уже не вопрос возможностей, а лишь дело времени», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов говорит о том, что при соблюдении всех мер безопасности биометрические данные будут храниться не как фото, запись голоса или отпечатки, а в виде числового кода. По его мнению, при утечке этот код не позволит мошенника осуществлять какие-либо операции.

«Крупные организации очень ответственно подходят к их защите, но даже в случае утечки этот код не позволит злоумышленникам проводить какие-либо операции», - заявил он.

Тренер лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Золотухин указывает на то, что мер для защиты сбора, хранения и обработки биометрических данных на сегодняшний день недостаточно, и призывает использовать такие данные только как дополнительный фактор безопасности.

«От масштабных инцидентов нас спасает лишь то, что биометрические данные используются только как дополнительный фактор безопасности», - отметил эксперт.

Напомним, МВД России работает над созданием общего банка биометрических данных россиян, иностранцев и людей без гражданства, такая система должна появиться в нашей стране в течение трех лет. Накануне в Госдуме выступили с инициативой ввести ответственность за подделку биометрических данных.